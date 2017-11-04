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16:18 (мск), источник: АиФ Прикамье

Суд отправил женщину в колонию за разбой с «пистолетом»

Женщина напала на торговый павильон, угрожая продавцу зажигалкой.

Индустриальный районный суд Перми вынес обвинительный приговор ранее неоднократно судимой 27-летней местной жительнице. Она признана виновной в разбойном нападении на торговый павильон.

В марте женщина пришла в торговую точку, назвала продавцу все товары, которые хочет купить. Но, зная, что платить нечем, преступница достала из кармана предмет, похожий на пистолет, и направила его на продавца. Под страхом смерти 52-летняя женщина отдала злоумышленнице пакет с продуктами. Нападавшая скрылась.

«Оперативники установили личность подозреваемой, ей оказалась 27-летняя пермячка, уже судимая за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Её задержали, и в отделе полиции она дала признательные показания. Также преступница пояснила, что при разбойном нападении она использовала зажигалку в виде пистолета. В качестве меры пресечения девушке избрали заключение под стражу», — сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Суд с учетом неотбытой части по ранее вынесенному приговору назначил виновной наказание в виде трёх лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.

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