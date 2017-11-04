Глава Краснокутского сельского поселения попал под следствие

Очередной коррупционный скандал на Кубани вызвала мошенническая схема сельских чиновников. Глава Краснокутского поселения вместе с сыном, который также до недавнего времени являлся представителем здешних властей и руководителем МУП «Водоканал», имитировали благоустройство, обработку и создание культурных пастбищ. Получив на соответствующие мероприятия около семисот тысяч рублей, родственники по версии «сыщиков» большую часть работ не проводили. Большинство действий оказались фиктивными. По предварительным подсчетам следственного комитета ущерб государству нанесен на сумму превышающую 200 тысяч рублей.