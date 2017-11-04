Туристы из Самары попали под тайфун во Вьетнаме

«Тайфун обрушился на нас в 4:10 по местному времени, набрал свою силу где-то в 7 утра. То, что происходит, невозможно описать. На улице сильнейшие разрушения. Идет дождь, ветер сносит крыши, деревья, штукатурку, стоит грохот, вода заливается сквозь щели. Лифты в гостинице отключены, мы спустились вниз, так как боимся, что к нам в окно что-то прилетит, — рассказывает туристка из Самары. — Сейчас уже буря снижает свои обороты, тайфун идет в Тайланд. Будьте осторожны».