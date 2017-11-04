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14:38 (мск), источник: Volga News

Туристы из Самары попали под тайфун во Вьетнаме

Туристы из Самары в субботу, 4 ноября, попали во Вьетнаме под обрушившийся тайфун «Дамри». В городе идут сильные дожди, скорость ветра превышает 90 км/ч.

От стихии пострадали провинция Кханьхоа и популярный курортный город Нячанг. В Нячанге сейчас отдыхают несколько самарских туристов, которые вынуждены скрываться в гостиницах, пишет sgpress.ru.

«Тайфун обрушился на нас в 4:10 по местному времени, набрал свою силу где-то в 7 утра. То, что происходит, невозможно описать. На улице сильнейшие разрушения. Идет дождь, ветер сносит крыши, деревья, штукатурку, стоит грохот, вода заливается сквозь щели. Лифты в гостинице отключены, мы спустились вниз, так как боимся, что к нам в окно что-то прилетит, — рассказывает туристка из Самары. — Сейчас уже буря снижает свои обороты, тайфун идет в Тайланд. Будьте осторожны».

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