Туристы из Самары попали под тайфун во Вьетнаме
Туристы из Самары в субботу, 4 ноября, попали во Вьетнаме под обрушившийся тайфун «Дамри». В городе идут сильные дожди, скорость ветра превышает 90 км/ч.
Туристы из Самары в субботу, 4 ноября, попали во Вьетнаме под обрушившийся тайфун «Дамри». В городе идут сильные дожди, скорость ветра превышает 90 км/ч.
От стихии пострадали провинция Кханьхоа и популярный курортный город Нячанг. В Нячанге сейчас отдыхают несколько самарских туристов, которые вынуждены скрываться в гостиницах, пишет sgpress.ru.
«Тайфун обрушился на нас в 4:10 по местному времени, набрал свою силу