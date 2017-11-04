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14:59 (мск), источник: КрымPress

ДТП в центре Севастополя: автокран врезался в автобус. Пострадал ребёнок

ДТП в центре Севастополя произошло на «традиционно» аварийном месте. На перекрёстке улиц 4-ая Бастионная и Гоголя.

Автокран спускался по второстепенной дороге, выруливая на главную, тогда как по ней шёл маршрутный автобус с пассажирами. Затормозить никто из водителей не успел. По предварительным данным, в салоне автобуса пострадал ребёнок.

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