ДТП в центре Севастополя: автокран врезался в автобус. Пострадал ребёнок
ДТП в центре Севастополя произошло на «традиционно» аварийном месте. На перекрёстке улиц 4-ая Бастионная и Гоголя.
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ДТП в центре Севастополя произошло на «традиционно» аварийном месте. На перекрёстке улиц 4-ая Бастионная и Гоголя.
Автокран спускался по второстепенной дороге, выруливая на главную, тогда как по ней шёл маршрутный автобус с пассажирами. Затормозить никто из водителей не успел. По предварительным данным, в салоне автобуса пострадал ребёнок.