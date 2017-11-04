В центре Москвы у менеджера отобрали сумку с пятью миллионами рублей

«От менеджера по закупкам одной из компаний поступило сообщение о грабеже по адресу: Зубовский бульвар, 17. Было установлено, что по этому адресу пятеро неизвестных, угрожая мужчине, похитили у него сумку, в которой находились 5 миллионов 50 тысяч рублей и скрылись на двух иномарках», — сказал собеседник агентства.