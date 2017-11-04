Решение о месте расшифровки «черных ящиков » Ми-8 примет Норвегия

Источник: МЧС РФ

«Бортовые самописцы находятся на своих местах на борту вертолета. Визуально они не получили серьезных повреждений», — сказал собеседник агентства.

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Он сообщил, что расследование катастрофы будет вестись совместно норвежскими специалистами и специалистами Межгосударственного авиационного комитета. «Однако решение о месте расшифровки “черных ящиков” остается за норвежской стороной. Они могут передать их на расшифровку в МАК в Москву, или расшифровывать сами», — сказал он.

Как сообщалось ранее, вертолет Ми-8 был поднят со дна Северного ледовитого океана в субботу ночью. Пассажиров и членов экипажа внутри не оказалось. Спасатели расширили зону поиска семи пассажиров и членов экипажа.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа», на борту которого находились пять членов экипажа и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики, пропал 26 октября, когда летел из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург.