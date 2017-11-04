Решение о месте расшифровки «черных ящиков » Ми-8 примет Норвегия
Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU — «Черные ящики» разбившегося у берегов Шпицбергена вертолета Ми-8 находятся на борту поднятой
Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU — «Черные ящики» разбившегося у берегов Шпицбергена вертолета Ми-8 находятся на борту поднятой
«Бортовые самописцы находятся на своих местах на борту вертолета. Визуально они не получили серьезных повреждений», — сказал собеседник агентства.
Он сообщил, что расследование катастрофы будет вестись совместно норвежскими специалистами и специалистами Межгосударственного авиационного комитета. «Однако решение о месте расшифровки “черных ящиков” остается за норвежской стороной. Они могут передать их на расшифровку в МАК в Москву, или расшифровывать сами», — сказал он.
Как сообщалось ранее, вертолет Ми-8 был поднят со дна Северного ледовитого океана в субботу ночью. Пассажиров и членов экипажа внутри не оказалось. Спасатели расширили зону поиска семи пассажиров и членов экипажа.
Вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа», на борту которого находились пять членов экипажа и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики, пропал 26 октября, когда летел из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург.
Ночью 29 октября к поиску вертолета подключились более 40 спасателей МЧС России, он был обнаружен в воскресенье норвежским судном в двух километрах