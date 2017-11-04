Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
Неизбежность старения доказали математически
Порошенко призвал ракетчиков к готовности возвращения в Донбасс
Кремль отреагировал на идею США о наказании стран за работу с РФ
В Кремле ответили на предложение Кадырова захоронить Ленина
Сказочный трудПочему люди бросают все ради «работы мечты»
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Эксперты США заявили, что многие хотят приобрести “Буратино” РФ
Сняли удар Ту-22М3 по террористам: вид из люка
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо перевоплотился в Супермена
Паулина Андреева подстриглась «под мальчика»
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
6 городов России, где стоит провести новогодние каникулы (фото)
В Гонконге продали небоскреб за $5 млрд (фото)
Фоторепортажи
12Таиланд прощается с королем
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
16:06 (мск), источник: БЕЛТА

В Киеве маршрутка наехала на людей возле остановки, есть погибшие

4 ноября, Киев /БЕЛТА — УКРИНФОРМ/. В Киеве маршрутка наехала на людей возле остановки, два человека погибли. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Источник: БЕЛТА

ДТП произошло на улице Героев Днепра.

«Под колеса маршрутного такси попали женщина и мужчина 1952 и 1953 годов рождения. Выяснилось, что это супруги, местные жители. В результате наезда женщина погибла на месте происшествия, а мужчина скончался в карете скорой по дороге в больницу», — говорится в сообщении.

На месте работают патрульные полицейские. Для установления всех обстоятельств ДТП выехала специализированная группа следственного управления.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Анджелина Джоли готовится к свадьбе
Актер из сериала Вероника Марс покончил жизнь самоубийством
Путин заявил о неприятии россиянами давления извне
Минобороны сообщило об авиационном ударе по позициям ИГ
ФАС анонсировала дату возобновления продажи билетов в плацкарт
Завершено строительство российской части «Турецкого потока»
Российская фигуристка победила на этапе Гран-при в Китае
Из воды подняли «черные ящики» упавшего Ми-8
В «Лужниках» проходит митинг-концерт «Россия объединяет»
Спорт
Рождение сверхновой. Загитова — 1-я на своем первом «Гран-при» В женском одиночном катании золото выиграла 15-летняя российская дебютантка Алина Загитова
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Анимодзи-караоке стало одной из самых востребованных функций iPhone X Множество людей, купивших себе смартфон за почти 90 тысяч рублей используют его, чтобы выкладывать в сеть поющих животных
Кино
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале Кадр и видео с площадки «Белых ночей» актриса опубликовала в Instagram
Недвижимость
20 самых недорогих районов Москвы
Здание конюшни XIX века в Москве арендовали за 11,5 млн руб
Министерства поднимутся на IQ
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
Близнецы выжили, держась за руки в утробе матери Врачи считали, что дети могут погибнуть из-за удушья, но этого не случилось.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь