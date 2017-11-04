В Киеве маршрутка наехала на людей возле остановки, есть погибшие

«Под колеса маршрутного такси попали женщина и мужчина 1952 и 1953 годов рождения. Выяснилось, что это супруги, местные жители. В результате наезда женщина погибла на месте происшествия, а мужчина скончался в карете скорой по дороге в больницу», — говорится в сообщении.