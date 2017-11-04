В Киеве маршрутка наехала на людей возле остановки, есть погибшие
4 ноября, Киев /БЕЛТА — УКРИНФОРМ/. В Киеве маршрутка наехала на людей возле остановки, два человека погибли. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
4 ноября, Киев /БЕЛТА — УКРИНФОРМ/. В Киеве маршрутка наехала на людей возле остановки, два человека погибли. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
ДТП произошло на улице Героев Днепра.
«Под колеса маршрутного такси попали женщина и мужчина 1952 и 1953 годов рождения. Выяснилось, что это супруги, местные жители. В результате наезда женщина погибла на месте происшествия, а мужчина скончался в карете скорой по дороге в больницу», — говорится в сообщении.
На месте работают патрульные полицейские. Для установления всех обстоятельств ДТП выехала специализированная группа следственного управления.