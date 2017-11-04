Злоумышленник в Ташкенте похитил парфюмерию на более чем 33 млн сумов
Злоумышленник подобрал ключ и проник в магазин парфюмерных изделий, его задержали.
Злоумышленник подобрал ключ и проник в магазин парфюмерных изделий, его задержали.
ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. В ночь с 1 на 2 ноября на территории Мирабадского района Ташкента произошла кража.
Как сообщает
Следственный отдел при УВД Мирабадского района города Ташкента возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 169 часть 2 пунктов «б, г» УК Республики Узбекистан (кража, то есть тайное хищение чужого имущества в значительном размере с противоправным проникновением в помещение).
Предварительное следствие продолжается и проверяется причастность Тожибоева к другим преступлениям.