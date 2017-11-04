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16:14 (мск), источник: Sputnik

Злоумышленник в Ташкенте похитил парфюмерию на более чем 33 млн сумов

Злоумышленник подобрал ключ и проник в магазин парфюмерных изделий, его задержали.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. В ночь с 1 на 2 ноября на территории Мирабадского района Ташкента произошла кража.

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Как сообщает пресс-служба ГУВД столицы, Тожибоев Рихсибой Яхё угли подобрал ключи и проник в магазин парфюмерных изделий, где похитил товаров на общую сумму 33 миллиона 452 тысяч сумов, принадлежащие гражданину Тохирову Сарвару Шакировичу. Затем злоумышленник скрылся с места совершения преступления.

Следственный отдел при УВД Мирабадского района города Ташкента возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 169 часть 2 пунктов «б, г» УК Республики Узбекистан (кража, то есть тайное хищение чужого имущества в значительном размере с противоправным проникновением в помещение).

Предварительное следствие продолжается и проверяется причастность Тожибоева к другим преступлениям.

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