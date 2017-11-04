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18:37 (мск), источник: РИА Новости

Житель Урала зарезал двух женщин и скончался после эпилептического припадка

Полицейские на Среднем Урале задержали подозреваемого в убийстве двух женщин, который впоследствии скончался после эпилептического припадка, сообщил в субботу РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, тела женщины 1960 года рождения, работавшей продавцом в продуктовом магазине, и гражданки 1963 года рождения, возможно, ставшей свидетельницей первого убийства, нашли в поселке Кедровка, расположенном около города Березовский.

«Жуткая резня произошла сегодня, 4 ноября, около полудня на улице Привокзальной. Тело первой погибшей было обнаружено с множественными резаными ранами в торговой точке, а второй с аналогичными травмами — в восьми метрах от нее. Подозреваемым оказался неработающий житель Екатеринбурга 1972 года рождения, инвалид второй группы, состоявший на учете в психиатрическом медицинском учреждении», — сказал Горелых.

Он уточнил, что прохожие попытались скрутить на улице вооруженного ножом злоумышленника, но сделать это удалось наряду ГИБДД, который в этот момент патрулировал вверенную территорию и проезжал мимо.

«Инспектор ДПС капитан полиции Александр Иванов и его коллега старший сержант полиции Андрей Бархатов оперативно вмешались и задержали неадекватного гражданина, надев на него наручники. Но, по предварительным данным, когда его убрали с проезжей части, у него произошел эпилептический припадок. Мужчина скончался до приезда следственно-оперативной группы полиции, а также бригады скорой помощи. В настоящее время сыщики угрозыска совместно с нашими партнерами из регионального СК анализируют изъятую из торговой точки видеозапись, опрашивают жителей поселка на предмет установления свидетелей, более подробных и точных обстоятельств случившегося ЧП, а также причин трагедии», — отметил Горелых.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе областного СУ СК, по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ «убийство двух лиц».

«Органы внутренних дел уже опросили мать подозреваемого, с которой в последние дни он жил на даче. Женщина поведала, что ее сын сегодня с утра вел себя агрессивно, поэтому она позвонила дочери и попросила его увезти в больницу. Но родные обезопасить себя и окружающих не успели. Нетрудно предположить, сколько бед мог натворить еще вооруженный больной человек, не окажись на месте происшествия наряда полиции. Начальник ГУ МВД России по Свердловской области генерал-лейтенант Михаил Бородин дал указание кадровой службе подготовить необходимые документы на представление инспекторов ДПС Александра Иванова и Андрея Бархатова за задержание опасного преступника к ведомственным наградам», — добавил Горелых.

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 Житель Урала зарезал двух женщин и скончался после эпилептического припадка
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