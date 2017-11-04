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18:09 (мск), источник: ТАСС

Источник: мужчина выпал с большой высоты из окна главного здания МГУ в Москве

Уточняется, что пострадавший выжил и сейчас госпитализирован.

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Мужчина выпал из окна одного из верхних этажей здания Московского государственного университета на Воробьевых горах, он госпитализирован. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Мужчина выжил после падения из окна одного из зданий МГУ на улице Ленинские Горы. По предварительным данным, он выпал из корпуса Е, сейчас он госпитализирован», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД подтвердили факт падения мужчины из окна на улице Ленинские Горы, но не уточнили подробностей. По данному факту проводится проверка.

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