Источник: мужчина выпал с большой высоты из окна главного здания МГУ в Москве

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Мужчина выпал из окна одного из верхних этажей здания Московского государственного университета на Воробьевых горах, он госпитализирован. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Мужчина выжил после падения из окна одного из зданий МГУ на улице Ленинские Горы. По предварительным данным, он выпал из корпуса Е, сейчас он госпитализирован», — сказал собеседник агентства.