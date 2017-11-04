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18:45 (мск), источник: "Российская газета"

На Калининградской ТЭЦ-2 аварийно отключился энергоблок

4 ноября произошло аварийное отключение Блока № 1 Калининградской ТЭЦ-2, сообщает пресс-служба министерства энергетики.

Источник: Reuters

В сообщении говорится, что перебоев с электроснабжением аварийное отключение блока не вызвало. Часть дополнительной нагрузки взял на себя второй болк ТЭЦ. Оставшийся дефицит электроэнергии был компенсирован за счет межсистемных перетоков.

Сейчас на аварийном блоке ведутся ремонтные работы. Предполагается, что они будут завершены к 19 часам.

В министерстве сообщают, что ситуация находится на особом контроле у заместителя руководителя правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения, заместителя министра энергетики Российской Федерации Андрея Черезова.

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