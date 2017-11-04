На Калининградской ТЭЦ-2 аварийно отключился энергоблок

Источник: Reuters

В сообщении говорится, что перебоев с электроснабжением аварийное отключение блока не вызвало. Часть дополнительной нагрузки взял на себя второй болк ТЭЦ. Оставшийся дефицит электроэнергии был компенсирован за счет межсистемных перетоков.

Сейчас на аварийном блоке ведутся ремонтные работы. Предполагается, что они будут завершены к 19 часам.