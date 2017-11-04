Найденные на месте крушения Ми-8 спасательные жилеты не были надуты

Источник: МЧС РФ

По словам Желязкова, спасательные жилеты надувают вручную только после того, как пассажир или член экипажа покидает воздушное судно.

«Они не автоматического срабатывания, в отличие от морских, которые надуваются при соприкосновении с водой… Поэтому они вручную активируются. Если они не надуты, то их просто не активировали. Возможно, не сочли нужным или не успели», — рассказал он.

Собеседник агентства отметил, что пассажиры и члены экипажа Ми-8 должны были надеть жилеты или же с ними в руках покинуть вертолет, а потом уже надувать их.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа» пропал 26 октября, когда летел из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург. На борту находились пять членов экипажа и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики. Спустя три дня норвежское судно обнаружило обломки Ми-8 в двух километрах северо-восточнее мыса Хеер, а 30 октября неподалеку от места крушения было найдено тело одного погибшего.