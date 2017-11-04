В Чиланзарском районе пьяный парень до смерти избил мужчину
На территории Чиланзарского района 1 ноября примерно в 23:30 произошло жестокое избиение. 30-летний Алексей Каскинов избил прохожего, нанес ему удары руками и ногами.
На территории Чиланзарского района 1 ноября примерно в 23:30 произошло жестокое избиение. 30-летний Алексей Каскинов избил прохожего, нанес ему удары руками и ногами.
Нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения и применил насилие «из хулиганских побуждений», сообщает ГУВД Ташкента.
Пострадавший был госпитализирован в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи с диагнозом «открытая
Подозреваемый был задержан. По данному факту Следственным отделом при УВД Чиланзарского района было возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье 104 часть 2 пункт «е» УК Республики Узбекистан (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, из хулиганских побуждений).
В результате полученных травм потерпевший скончался в больнице 2 ноября. После этого действия Каскинова переквалифицированы на статью 104 часть 3 пункт «д» УК (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее смерть потерпевшего), он был заключен под стражу.
Сотрудники органов внутренних дел в ходе проведения
Предварительное следствие продолжается.