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18:44 (мск), источник: Kommersant.uz

В Чиланзарском районе пьяный парень до смерти избил мужчину

На территории Чиланзарского района 1 ноября примерно в 23:30 произошло жестокое избиение. 30-летний Алексей Каскинов избил прохожего, нанес ему удары руками и ногами.

Источник: Kommersant.uz

Нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения и применил насилие «из хулиганских побуждений», сообщает ГУВД Ташкента.

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Пострадавший был госпитализирован в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи с диагнозом «открытая черепно-мозговая травма, травма головного мозга тяжелой степени, ушиб мягких тканей затылочной области головы, перелом левой стороны кости черепа».

Подозреваемый был задержан. По данному факту Следственным отделом при УВД Чиланзарского района было возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье 104 часть 2 пункт «е» УК Республики Узбекистан (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, из хулиганских побуждений).

В результате полученных травм потерпевший скончался в больнице 2 ноября. После этого действия Каскинова переквалифицированы на статью 104 часть 3 пункт «д» УК (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее смерть потерпевшего), он был заключен под стражу.

Сотрудники органов внутренних дел в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий подтвердили, что данное преступление совершил Алексей Каскинов.

Предварительное следствие продолжается.

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