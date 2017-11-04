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19:40 (мск), источник: Publika.md

Стали известны детали трагичной смерти 20-летней жительницы Дрокии

В истории о смерти Никулины Булат появились новые подробности. Бельцкие врачи отрицают, что девушку прооперировали и отправили домой на попутке.

Источник: Publika.md

Они уверяют, что больной оказали первую помощь, а затем родные собирались везти ее в Кишинев.

«Обратились к нам, мы сделали больной перевязку. На животе у нее была рана диаметром полсантиметра. Мы вывели два литра асцитной жидкости», — сказал хируг муниципальной больницы Бельц Тудо Боурош.

Также врачи говорят, что девушку оставили в палате на два часа. На момент выписки ее состояние было удовлетворительным.

«Пациентку нельзя было оперировать. Мы только вывели асцитную жидкость. Состояние было удовлетворительным, мы измерили давление, пульс, температуру, и родственники ее увезли», — отметил директор муниципальной больницы Бельц Сергей Ротарь.

В прокуратуре говорят, что родные погибшей жалобу не подавали. Дело по статье «халатность» открыли после того, как о Никулине написала пресса.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза. Мы заслушали бабушку, она сказала, что у нее нет претензий к врачам», — сказал прокурор Олег Русу.

Никулина Булат с детства страдала почечной недостаточностью. Она скончалась в ночь на пятницу в столичной больнице скорой помощи, куда ее доставили вертолетом. Ситуацию обсудили на чрезвычайном совещании в правительстве.

Минздрав начал внутреннее расследование, а премьер Павел Филип потребовал наказания виновных.

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