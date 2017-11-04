Стали известны детали трагичной смерти 20-летней жительницы Дрокии
В истории о смерти Никулины Булат появились новые подробности. Бельцкие врачи отрицают, что девушку прооперировали и отправили домой на попутке.
В истории о смерти Никулины Булат появились новые подробности. Бельцкие врачи отрицают, что девушку прооперировали и отправили домой на попутке.
Они уверяют, что больной оказали первую помощь, а затем родные собирались везти ее в Кишинев.
«Обратились к нам, мы сделали больной перевязку. На животе у нее была рана диаметром полсантиметра. Мы вывели два литра асцитной жидкости», — сказал хируг муниципальной больницы Бельц Тудо Боурош.
Также врачи говорят, что девушку оставили в палате на два часа. На момент выписки ее состояние было удовлетворительным.
«Пациентку нельзя было оперировать. Мы только вывели асцитную жидкость. Состояние было удовлетворительным, мы измерили давление, пульс, температуру, и родственники ее увезли», — отметил директор муниципальной больницы Бельц Сергей Ротарь.
В прокуратуре говорят, что родные погибшей жалобу не подавали. Дело по статье «халатность» открыли после того, как о Никулине написала пресса.
«Назначена
Никулина Булат с детства страдала почечной недостаточностью. Она скончалась в ночь на пятницу в столичной больнице скорой помощи, куда ее доставили вертолетом. Ситуацию обсудили на чрезвычайном совещании в правительстве.
Минздрав начал внутреннее расследование, а премьер Павел Филип потребовал наказания виновных.