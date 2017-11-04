Стали известны детали трагичной смерти 20-летней жительницы Дрокии

Они уверяют, что больной оказали первую помощь, а затем родные собирались везти ее в Кишинев.



«Обратились к нам, мы сделали больной перевязку. На животе у нее была рана диаметром полсантиметра. Мы вывели два литра асцитной жидкости», — сказал хируг муниципальной больницы Бельц Тудо Боурош.



Также врачи говорят, что девушку оставили в палате на два часа. На момент выписки ее состояние было удовлетворительным.



«Пациентку нельзя было оперировать. Мы только вывели асцитную жидкость. Состояние было удовлетворительным, мы измерили давление, пульс, температуру, и родственники ее увезли», — отметил директор муниципальной больницы Бельц Сергей Ротарь.



В прокуратуре говорят, что родные погибшей жалобу не подавали. Дело по статье «халатность» открыли после того, как о Никулине написала пресса.



«Назначена судебно-медицинская экспертиза. Мы заслушали бабушку, она сказала, что у нее нет претензий к врачам», — сказал прокурор Олег Русу.



Никулина Булат с детства страдала почечной недостаточностью. Она скончалась в ночь на пятницу в столичной больнице скорой помощи, куда ее доставили вертолетом. Ситуацию обсудили на чрезвычайном совещании в правительстве.