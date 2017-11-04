10 человек пострадали в ДТП на трассе Актау — Таучик
Днем, 4 ноября, на 110 километре трассы Актау — Таучик произошло столкновение двух автомобилей, передает Лада.kz.
Днем, 4 ноября, на 110 километре трассы Актау — Таучик произошло столкновение двух автомобилей, передает Лада.kz.
Об этом сообщили в Центре медицины катастроф Мангистауской области (ЦМК).
Авария на трассе
Один из пострадавших в очень тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Подробности аварии выясняются.