10 человек пострадали в ДТП на трассе Актау — Таучик

Источник: Newtimes.kz

Об этом сообщили в Центре медицины катастроф Мангистауской области (ЦМК).

Авария на трассе Актау-Таучик, по словам сотрудников ЦМК, произошла примерно в 14:00. В результате столкновения двух автомобилей травмы получили 10 человек. Они госпитализированы в больницу посёлка Таучик.

Один из пострадавших в очень тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.