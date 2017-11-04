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19:37 (мск), источник: Newtimes.kz

10 человек пострадали в ДТП на трассе Актау — Таучик

Днем, 4 ноября, на 110 километре трассы Актау — Таучик произошло столкновение двух автомобилей, передает Лада.kz.

Источник: Newtimes.kz

Об этом сообщили в Центре медицины катастроф Мангистауской области (ЦМК).

Авария на трассе Актау-Таучик, по словам сотрудников ЦМК, произошла примерно в 14:00. В результате столкновения двух автомобилей травмы получили 10 человек. Они госпитализированы в больницу посёлка Таучик.

Один из пострадавших в очень тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Подробности аварии выясняются.

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