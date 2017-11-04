Прыгнувший с моста водитель автобуса находится в тяжелом состоянии

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Наглотавшийся воды водитель рейсового автобуса, который прыгнул в Неман с моста, находится в тяжелом состоянии, передает «Блог Гродно».

Инцидент произошел на Старом мосту в Гродно — водитель остановил автобус, открыл двери пассажирам, а сам вышел из транспортного средства, перекинул ноги через перила и прыгнул вниз.

По информации издания, мужчина пролетел примерно 22 метра и ударился о воду. От удара с головы мужчины слетела шапка.

Водителя достали из воды спасатели, проведя реанимационные мероприятия, и передали медицинской бригаде. Мужчина находится в тяжелом состоянии, более точно оценить полученные травмы поможет медобследование.