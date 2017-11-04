При лобовом столкновении двух машин в Алматы пострадали пять человек
Одного из водителей отправили на прохождение экспертизы.
Одного из водителей отправили на прохождение экспертизы.
Вечером в субботу, 4 ноября, в Алматы в результате столкновения двух автомашин пострадали пять человек, передает корреспондент Zakon.kz.
Инцидент произошел на темном, не освещенном участке улицы Шоссейной. Автомобиль Nissan Almera двигался в южном направлении, Mercedes — в северном. Водитель Nissan, поднимаясь из лога, на скользкой дороге не справился с рулевым управлением. Машина вылетела лоб в лоб на Mercedes.
В результате столкновения пострадали оба водителя, а также три пассажира автомашины Mercedes. Всех пятерых госпитализировали.
Позднее стало известно, что водителя Mercedes из БСНП отправили на медэкспертизу. Это значит, что у врачей возникло подозрение на то, что мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.