19-летний парень погиб, разнимая драку из-за девушки в Павлодаре

«29 октября 2017 года в пять утра во время конфликта 21-летний житель города ударил ножом парня, после которого второй скончался в больнице. По данному факту начато досудебное расследование по статье “Убийство”. Подозреваемый водворен в ИВС», — говорится в ответе ведомства на официальный запрос.

«Девушка выложила в Instagram фото с другим парнем. Ее молодой человек стал ревновать и решил “проучить” соперника и назначил встречу, на которую пошел вместе с друзьями. Ребята напали на него втроем, но в итоге пострадал 19-летний парень, который в драке не участвовал. Он пытался разнять дерущихся, и в результате получил несколько ударов ножом», — сообщили очевидцы.