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21:30 (мск), источник: Tengrinews

19-летний парень погиб, разнимая драку из-за девушки в Павлодаре

В больнице Павлодара скончался 19-летний парень, получивший ножевое ранение во время драки. Об этом сообщает «Павлодар Онлайн».

Источник: Tengrinews

В ДВД Павлодарской области факт смертельной драки во дворе одного из домов по улице Камзина подтвердили.

«29 октября 2017 года в пять утра во время конфликта 21-летний житель города ударил ножом парня, после которого второй скончался в больнице. По данному факту начато досудебное расследование по статье “Убийство”. Подозреваемый водворен в ИВС», — говорится в ответе ведомства на официальный запрос.

Очевидцы рассказали журналистам, что конфликт между молодыми людьми произошел из-за ревности.

«Девушка выложила в Instagram фото с другим парнем. Ее молодой человек стал ревновать и решил “проучить” соперника и назначил встречу, на которую пошел вместе с друзьями. Ребята напали на него втроем, но в итоге пострадал 19-летний парень, который в драке не участвовал. Он пытался разнять дерущихся, и в результате получил несколько ударов ножом», — сообщили очевидцы.

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