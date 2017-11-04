Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Неизбежность старения доказали математически
МВФ выдвинул новые требования к Украине для выдачи ей транша
Полонский хочет заработать $1 трлн и построить город будущего
Бузова в откровенных нарядах вышла на сцену в Москве (фото)
Русский след: главу штаба Трампа обвиняют по 12 статьям Отмывание средств, лоббирование пророссийских интересов: стали известны подробности обвинений против Манафорта
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
НАТО пытается лишить РФ «Искандеров»: СМИ назвали причины
Сняли удар Ту-22М3 по террористам: вид из люка
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо перевоплотился в Супермена
Паулина Андреева подстриглась «под мальчика»
Кадры: истребители Су-30СМ принудительно посадили самолет
СМИ Запада о пусковой установке РФ: Мощное оружие
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12Усыпальница у Кремлевской стены
22:14 (мск), источник: Newtimes.kz

Три человека погибли в страшной аварии с большегрузом в Усть-Каменогорске

Страшная авария произошла на окраине Усть-Каменогорска, передает Аltaynews.kz.

Источник: Newtimes.kz

КамАЗ, двигаясь со стороны перевала Чечек в сторону города, на встречной полосе столкнулся с легковым автомобилем Lada Kalina. Водитель и двое пассажиров легковушки погибли.

Как сообщает издание, по информации очевидцев, водитель КамАЗа выехал на полосу встречного движения, по которой в этот момент двигалась легковая автомашина. Удар пришелся на боковую часть легкового автомобиля, в районе водительской двери. Сам большегруз от удара перевернулся. По предварительным оценкам ситуации, вина в ДТП лежит на водителе КамАЗа, допустившего фатальное нарушение, он тоже получил травмы в этой аварии и доставлен в больницу.

По факту гибели трех человек возбуждено уголовное дело.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Три человека погибли в страшной аварии с большегрузом в Усть-Каменогорске
Путин заявил о неприятии россиянами давления извне
Минобороны сообщило об авиационном ударе по позициям ИГ
ФАС анонсировала дату возобновления продажи билетов в плацкарт
В Китае спустили крупнейшее в Азии судно для создания островов
Как Россия отпраздновала День народного единства
В разбившемся Ми-8 обнаружили неиспользованные жилеты
Опасаясь за жизнь, ливанский премьер ушел в отставку
Спорт
Золотая погоня Загитовой и сенсация Коляды Новая звезда сборной России Алина Загитова выиграла в Пекине свой первый в карьере взрослый этап "Гран-при", взлетев в произвольной программе с четвертого на первое место
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Анимодзи-караоке стало одной из самых востребованных функций iPhone X Множество людей, купивших себе смартфон за почти 90 тысяч рублей используют его, чтобы выкладывать в сеть поющих животных
Кино
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале Кадр и видео с площадки «Белых ночей» актриса опубликовала в Instagram
Недвижимость
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
Ставки по ипотеке падают
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
49-летняя Валерия отказалась помогать своим детям Певица учит наследников самостоятельности.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь