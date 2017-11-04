Три человека погибли в страшной аварии с большегрузом в Усть-Каменогорске

Как сообщает издание, по информации очевидцев, водитель КамАЗа выехал на полосу встречного движения, по которой в этот момент двигалась легковая автомашина. Удар пришелся на боковую часть легкового автомобиля, в районе водительской двери. Сам большегруз от удара перевернулся. По предварительным оценкам ситуации, вина в ДТП лежит на водителе КамАЗа, допустившего фатальное нарушение, он тоже получил травмы в этой аварии и доставлен в больницу.