Три человека погибли в страшной аварии с большегрузом в Усть-Каменогорске
Страшная авария произошла на окраине
Страшная авария произошла на окраине
КамАЗ, двигаясь со стороны перевала Чечек в сторону города, на встречной полосе столкнулся с легковым автомобилем Lada Kalina. Водитель и двое пассажиров легковушки погибли.
Как сообщает издание, по информации очевидцев, водитель КамАЗа выехал на полосу встречного движения, по которой в этот момент двигалась легковая автомашина. Удар пришелся на боковую часть легкового автомобиля, в районе водительской двери. Сам большегруз от удара перевернулся. По предварительным оценкам ситуации, вина в ДТП лежит на водителе КамАЗа, допустившего фатальное нарушение, он тоже получил травмы в этой аварии и доставлен в больницу.
По факту гибели трех человек возбуждено уголовное дело.