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10:29 (мск), источник: РИА Новости

В Татарстане требуют завести дела на полицейских после заявления о пытках

КАЗАНЬ, 4 ноя — РИА Новости, Ирина Дурницына. Прокуратура Татарстана требует возбудить три уголовных дела на полицейских Нижнекамского района после гибели молодого человека, рассказавшего в предсмертном видео о пытках в отделе полиции, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.

Источник: РИА Новости

По информации правозащитной организации «Зона права», представляющей интересы родителей молодого человека, 22-летний Ильназ Пиркин покончил с собой 19 октября. В предсмертном видеоролике, записанном на мобильный телефон, он рассказал об издевательствах со стороны полицейских. Как заявляют правозащитники, желая получить признательные показания, полицейские пытали молодого человека, надевая на него противогаз и перекрывая доступ воздуха.

«Прокуратурой Татарстана 24 октября в органы следствия было направлено требование о возбуждении по данному факту уголовного дела по признакам превышения должностных полномочий сотрудниками полиции. В тот же день возбуждено уголовное дело. Расследование взято на особый контроль центральным аппаратом прокуратуры Татарстана», — сказал агентству Галиев.

Старший помощник прокурора Татарстана уточнил, что комиссия прокуратуры провела проверку в УМВД России по Нижнекамскому району.

«По итогам проверки было направлено еще три требования о возбуждении уголовных дел: двух — по незаконным методам расследования, одного — по укрытию преступления от учета», — отметил Галиев.

Как заявляет правозащитная организация «Зона права», по делу о гибели Пиркина Нижнекамский городской суд арестовал трех сотрудников городского УМВД, подозреваемых в превышении должностных полномочий с применением насилия.

Другой отдел полиции, «Дальний», также находящийся в Татарстане, приобрел печальную известность в марте 2012 года, когда, по данным следствия, сотрудники отдела до смерти замучили задержанного Сергея Назарова. По словам родственников мужчины, его изнасиловали бутылкой из-под шампанского, что и привело к смерти. После инцидента следствие выявило еще несколько эпизодов преступной деятельности в этом отделе. В качестве потерпевших по делу проходили 14 человек.

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