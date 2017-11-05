В Татарстане требуют завести дела на полицейских после заявления о пытках

Источник: РИА Новости

По информации правозащитной организации «Зона права», представляющей интересы родителей молодого человека, 22-летний Ильназ Пиркин покончил с собой 19 октября. В предсмертном видеоролике, записанном на мобильный телефон, он рассказал об издевательствах со стороны полицейских. Как заявляют правозащитники, желая получить признательные показания, полицейские пытали молодого человека, надевая на него противогаз и перекрывая доступ воздуха.

«Прокуратурой Татарстана 24 октября в органы следствия было направлено требование о возбуждении по данному факту уголовного дела по признакам превышения должностных полномочий сотрудниками полиции. В тот же день возбуждено уголовное дело. Расследование взято на особый контроль центральным аппаратом прокуратуры Татарстана», — сказал агентству Галиев.

Старший помощник прокурора Татарстана уточнил, что комиссия прокуратуры провела проверку в УМВД России по Нижнекамскому району.

«По итогам проверки было направлено еще три требования о возбуждении уголовных дел: двух — по незаконным методам расследования, одного — по укрытию преступления от учета», — отметил Галиев.

Как заявляет правозащитная организация «Зона права», по делу о гибели Пиркина Нижнекамский городской суд арестовал трех сотрудников городского УМВД, подозреваемых в превышении должностных полномочий с применением насилия.