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07:59 (мск), источник: Sputniknews.kz

Крупное ДТП в Мангистау: пострадали 10 человек

Десять человек госпитализированы с различными травмами в результате ДТП в больницу поселка Таучик.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 5 ноя — Sputnik. Два автомобиля столкнулись на трассе Актау — Таучик в Мангистауской области, в результате аварии пострадали 10 человек, сообщает региональное издание Лада со ссылкой на центр медицины катастроф.

ДТП произошло в субботу днем.

Все 10 пострадавших госпитализированы в больницу поселка Таучик.

Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Подробности аварии выясняются.

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