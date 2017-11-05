Крупное ДТП в Мангистау: пострадали 10 человек
Десять человек госпитализированы с различными травмами в результате ДТП в больницу поселка Таучик.
Десять человек госпитализированы с различными травмами в результате ДТП в больницу поселка Таучик.
АСТАНА, 5 ноя — Sputnik. Два автомобиля столкнулись на трассе Актау — Таучик в Мангистауской области, в результате аварии пострадали 10 человек, сообщает региональное издание Лада со ссылкой на центр медицины катастроф.
ДТП произошло в субботу днем.
Все 10 пострадавших госпитализированы в больницу поселка Таучик.
Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Подробности аварии выясняются.