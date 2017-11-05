В Калининграде тушили бушевавший пожар на Литовском Валу
В Калининграде 4 ноября в 22.41 в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на Литовском Валу — тут горело трехэтажное кирпичное нежилое здание.
В Калининграде 4 ноября в 22.41 в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на Литовском Валу — тут горело трехэтажное кирпичное нежилое здание.
Известно, что огонь уничтожил порядка ста квадратных метров крыши, но никто из людей не пострадал. Дом расположен в комплексе зданий сложной формы размером 117 на 10 метров, поэтому для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты
Обстоятельства пожара уточняются.