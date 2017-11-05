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10:24 (мск), источник: Янтарный край

В Калининграде тушили бушевавший пожар на Литовском Валу

В Калининграде 4 ноября в 22.41 в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на Литовском Валу — тут горело трехэтажное кирпичное нежилое здание.

Известно, что огонь уничтожил порядка ста квадратных метров крыши, но никто из людей не пострадал. Дом расположен в комплексе зданий сложной формы размером 117 на 10 метров, поэтому для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-1, ПСЧ-3, СПСЧ в составе 15 человек и 5 единиц техники, сообщили сетевой газете Янтарный край — Online Калининград в ГУ МЧС по Калининградской области.

Обстоятельства пожара уточняются.

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В Калининграде тушили бушевавший пожар на Литовском валу
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