В Калининграде тушили бушевавший пожар на Литовском валу

Известно, что огонь уничтожил порядка ста квадратных метров крыши, но никто из людей не пострадал. Дом расположен в комплексе зданий сложной формы размером 117 на 10 метров, поэтому для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-1, ПСЧ-3, СПСЧ в составе 15 человек и 5 единиц техники, сообщили сетевой газете Янтарный край — Online Калининград в ГУ МЧС по Калининградской области.