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09:01 (мск), источник: Sputnik

Женщина на BMW протаранила микроавтобус с узбекистанцами в Петербурге

Пострадали шесть человек — граждан Узбекистана, все они госпитализированы.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Накануне, 4 ноября, в Санкт-Петербурге произошло серьезное ДТП с участием микроавтобуса.

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Как сообщают пользователи группы «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург», на пересечении Большого Сампсониевского проспекта и Кантемировской улицы столкнулись микроавтобус Mercedes и BMW.

Свидетели происшествия отмечают, что BMW X6, за рулем которого находилась женщина, не пропустила микроавтобус Merсedes, врезалась ему в бок и перевернула его.

Женщина на BMW протаранила микроавтобус с узбекистанцами в Петербурге.

«BMW ехала на красный с большой скоростью! автобус полный людей!» — написала Екатерина в соцсети.

На место ДТП прибыли кареты скорой помощи и две машины реанимации.

Женщина на BMW протаранила микроавтобус с узбекистанцами в Петербурге.

В результате аварии пострадали шестьчеловек — все они являются гражданами Узбекистана, передает телерадиокомпания «Петербург». Пострадавших госпитализировали.

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