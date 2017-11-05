Женщина на BMW протаранила микроавтобус с узбекистанцами в Петербурге
Пострадали шесть человек — граждан Узбекистана, все они госпитализированы.
Пострадали шесть человек — граждан Узбекистана, все они госпитализированы.
ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Накануне, 4 ноября, в
Как сообщают пользователи группы «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург», на пересечении Большого Сампсониевского проспекта и Кантемировской улицы столкнулись микроавтобус Mercedes и BMW.
Свидетели происшествия отмечают, что BMW X6, за рулем которого находилась женщина, не пропустила микроавтобус Merсedes, врезалась ему в бок и перевернула его.
Женщина на BMW протаранила микроавтобус с узбекистанцами в Петербурге.
«BMW ехала на красный с большой скоростью! автобус полный людей!» — написала Екатерина в соцсети.
На место ДТП прибыли кареты скорой помощи и две машины реанимации.
Женщина на BMW протаранила микроавтобус с узбекистанцами в Петербурге.
В результате аварии пострадали шестьчеловек — все они являются гражданами Узбекистана, передает телерадиокомпания «Петербург». Пострадавших госпитализировали.