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08:31 (мск), источник: dostup1.ru

Семь человек пострадали в тройном ДТП с маршруткой в Челябинске

По предварительным данным, ПДД проигнорировал водитель общественного транспорта.

В Тракторозаводском районе Челябинска устанавливаются обстоятельства тройного ДТП с участием маршрутного такси — в аварии пострадали семь человек, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды ПДД городской Госавтоинспекции.

Инцидент произошел в субботу, 4 ноября, около девяти часов вечера.

«По предварительным данным, водитель микроавтобуса, следовавшего по маршруту № 52, при повороте налево на Комарова, 70 не предоставил преимущество в движении двигавшемуся во встреченном направлении прямо Mercedes под управлением водителя 1994 года рождения. После столкновения транспортных средств легковой автомобиль отлетел влево, выехал на встречку, где врезался в Skoda под управлением 32-летнего водителя», — рассказали в ГИБДД.

В результате аварии пострадали семь человек, в том числе пассажиры маршрутки. Четверо госпитализированы с переломами ног, ребер и сотрясениями, трое с ушибами направлены на амбулаторное лечение.

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 Семь человек пострадали в тройном ДТП с маршруткой в Челябинске
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