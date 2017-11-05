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08:49 (мск), источник: Известия

Число жертв тайфуна «Дамри» во Вьетнаме возросло до 27

Как минимум 27 человек погибли и 22 пропали без вести в результате обрушившегося на Вьетнам тайфуна «Дамри», сообщает Hindustan Times.

Источник: AP 2017

Ранее стало известно о 19 жертвах стихии.

В число пропавших входят 17 членов экипажей грузовых судов, которые затонули возле побережья провинции Биньдинь.

Стихия достигла побережья Вьетнама в пятницу, порывы ветра достигали 25 м/с. Тайфун сорвал более тысячи крыш с домов, сбил сотни опор линии электропередач и выкорчевал деревья. Более 600 зданий были уничтожены, еще около 40 тыс. человек пострадали из-за массовых отключений электроэнергии.

С 6 по 11 ноября во вьетнамском Дананге пройдет саммит лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Местные власти разработали несколько планов по обеспечению безопасности участников мероприятия на случай тайфуна, наводнения и цунами.

Как сообщал портал iz.ru, на саммите может состояться встреча президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

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