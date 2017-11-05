Число жертв тайфуна «Дамри» во Вьетнаме возросло до 27

Источник: AP 2017

Ранее стало известно о 19 жертвах стихии.

В число пропавших входят 17 членов экипажей грузовых судов, которые затонули возле побережья провинции Биньдинь.

Стихия достигла побережья Вьетнама в пятницу, порывы ветра достигали 25 м/с. Тайфун сорвал более тысячи крыш с домов, сбил сотни опор линии электропередач и выкорчевал деревья. Более 600 зданий были уничтожены, еще около 40 тыс. человек пострадали из-за массовых отключений электроэнергии.

С 6 по 11 ноября во вьетнамском Дананге пройдет саммит лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Местные власти разработали несколько планов по обеспечению безопасности участников мероприятия на случай тайфуна, наводнения и цунами.