Число жертв тайфуна «Дамри» во Вьетнаме возросло до 27
Как минимум 27 человек погибли и 22 пропали без вести в результате обрушившегося на Вьетнам тайфуна «Дамри», сообщает Hindustan Times.
Как минимум 27 человек погибли и 22 пропали без вести в результате обрушившегося на Вьетнам тайфуна «Дамри», сообщает Hindustan Times.
Ранее стало известно о 19 жертвах стихии.
В число пропавших входят 17 членов экипажей грузовых судов, которые затонули возле побережья провинции Биньдинь.
Стихия достигла побережья Вьетнама в пятницу, порывы ветра достигали 25 м/с. Тайфун сорвал более тысячи крыш с домов, сбил сотни опор линии электропередач и выкорчевал деревья. Более 600 зданий были уничтожены, еще около 40 тыс. человек пострадали
С 6 по 11 ноября во вьетнамском Дананге пройдет саммит лидеров
Как сообщал портал iz.ru, на саммите может состояться встреча президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.