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08:52 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске при столкновении грузовика и автобуса погибли двое

По предварительным данным, водитель автобуса выехал из проулка, не убедившись в безопасности маневра.

Очевидцы сообщают, что автобус при развороте не пропустил грузовую машину. На месте происшествия погибли водитель и кондуктор автобуса.

В ГИБДД уточнили, что авария произошла сегодня утром, 5 ноября, на ул. Пограничников, 33, автобусная остановка «Русал». Удар пришелся в переднюю часть автобуса со стороны сиденья водителя. В ДТП погибли 58-летний водитель автобуса и девушка-кондуктор. От удара самосвал отбросило на припаркованные легковые автомобили «Ниссан», «Мазда» и две «Тойоты». Машины стояли на парковке, в салонах никого в момент аварии не было. Пассажиров в салоне автобуса не было.

Согласно предварительной информации ГИБДД, пассажирский автобус выезжал с прилегающей территории, не убедившись в безопасности маневра. Дорожные полицейские проводят проверку в отношении автотранспортного предприятия и должностных лиц. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

Две недели назад мы сообщали о ДТП, когда в центре Красноярска на улице Карла Маркса рейсовый автобус неожиданно выехал на газон и врезался в дерево. Маршрутка ехала на небольшой скорости по полупустой дороге в районе остановки «Органный зал», внезапно автобус съехала газон, ударилась об дерево, и снова выехала на дорогу.

Чуть раньше автобус и троллейбус столкнулись в центре Красноярска. ДТП произошло около на улице Ленина. По свидетельству очевидцев, «гонка за пассажирами» закончилась столкновением. Не поделили дорогу автобус маршрута № 63 и троллейбус № 15.

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