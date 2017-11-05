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09:14 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Приморских полицейских проводят на Кавказ

Сводный отряд УМВД отправляется в командировку.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 5 ноября, PrimaMedia.

Сводный отряд Управления МВД России по Приморскому краю отправляется в служебную командировку на Северный Кавказ. 6 ноября на железнодорожном вокзале Владивостока состоятся торжественные проводы полицейских, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевого УМВД.

В состав сводного отряда полиции входят сотрудники районных отделов внутренних дел Приморского края. Это плановая смена личного состава. Приморские полицейские находятся в регионе со сложной оперативной обстановкой, как правило, около полугода. Приморские полицейские обычно ведут работу по проверкам на наличие взрывчатки, наркотиков и других запрещенных вещей. В командировку нередко отправляются и специально обученные собаки.

Торжественное построение отряда состоится в 17.00 на платформе железнодорожного вокзала Владивостока. В мероприятии примут участие руководители УМВД России по Приморскому краю, ветераны, родственники, друзья, коллеги сотрудников территориальных отделов приморской полиции, отправляющихся на Северный Кавказ.

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