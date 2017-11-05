В Пермском крае пропали рыбаки
Их приятель остался на берегу, но так и не дождался обратно лодки с рыбаками.
Их приятель остался на берегу, но так и не дождался обратно лодки с рыбаками.
С 3 ноября в Прикамье идут поиски пропавших рыбаков. Рано утром трное мужчин выехали в Ильинский район (Чёрмоз). Родным сказали, что собираются рыбачить в стороне Бургана на синей деревянной лодке.
«Их трое было. Один на берегу остался, а мой супруг — Денис Закарян — и его приятель — Владимир Ощепков — сели в лодку. В
Мужчина не видел — перевернулась ли лодка, он просто потерял её из виду. Но в назначенное время рыбаки на берег не вернулись.
Самостоятельные поиски ничего не дали.
«Денис был одет в рыбацкий камуфляжный
На поиски пропавших рыбаков нужны волонтёры.
Всех, кто обладает информацией о пропавших мужчинах, просят звонить в полицию.