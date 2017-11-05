В Пермском крае пропали рыбаки

С 3 ноября в Прикамье идут поиски пропавших рыбаков. Рано утром трное мужчин выехали в Ильинский район (Чёрмоз). Родным сказали, что собираются рыбачить в стороне Бургана на синей деревянной лодке.

«Их трое было. Один на берегу остался, а мой супруг — Денис Закарян — и его приятель — Владимир Ощепков — сели в лодку. В какой-то момент лодка пропала из виду того, кто был на берегу», — рассказывает супруга одного из пропавших.

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Мужчина не видел — перевернулась ли лодка, он просто потерял её из виду. Но в назначенное время рыбаки на берег не вернулись.

Самостоятельные поиски ничего не дали.

«Денис был одет в рыбацкий камуфляжный жёлто-коричневый костюм, серые сапоги, чёрную шапку с коричневой бомбошкой, в рыбацкой маске болотного цвета. На кисти левой руки, в области большого пальца татуировка в виде прописной буквы “Д”, шрам на левой брови», — сообщают родные пропавшего Дениса Закаряна.

На поиски пропавших рыбаков нужны волонтёры.