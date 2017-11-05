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10:22 (мск), источник: Prokazan.ru

В РТ сотрудники МЧС спасли 25-летнего рабочего, который провалился в 6-метровый колодец

Все произошло 4 ноября около 2 часов дня. На единый номер вызова спасательных служб 112 поступило сообщение из села Званка в Пестречинском районе.

Очевидцы сообщили, что в открытый канализационный колодец глубиной 5−6 м упал разнорабочий. Парень не мог самостоятельно выбраться наружу.

Спустя полчаса силами дежурной смены спасателей ЗПСО№ 2 рабочего, который проживает в Казани, подняли на поверхность. Медицинская помощь ему не понадобилась.

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