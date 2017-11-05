В РТ сотрудники МЧС спасли 25-летнего рабочего, который провалился в 6-метровый колодец

В РТ сотрудники МЧС спасли 25-летнего рабочего, который провалился в 6-метровый колодец

Все произошло 4 ноября около 2 часов дня. На единый номер вызова спасательных служб 112 поступило сообщение из села Званка в Пестречинском районе.