В РТ сотрудники МЧС спасли 25-летнего рабочего, который провалился в 6-метровый колодец
Все произошло 4 ноября около 2 часов дня. На единый номер вызова спасательных служб 112 поступило сообщение из села Званка в Пестречинском районе.
Все произошло 4 ноября около 2 часов дня. На единый номер вызова спасательных служб 112 поступило сообщение из села Званка в Пестречинском районе.
Очевидцы сообщили, что в открытый канализационный колодец глубиной 5−6 м упал разнорабочий. Парень не мог самостоятельно выбраться наружу.
Спустя полчаса силами дежурной смены спасателей ЗПСО№ 2 рабочего, который проживает в Казани, подняли на поверхность. Медицинская помощь ему не понадобилась.