На дороге в Уфе сбили пьяную женщину

В ночь с субботы на воскресенье в Уфе на улице Интернациональной водитель «Ауди» сбил пьяную женщину.

Сотрудники «Дорожного Патруля Уфа» сообщают, что что пострадавшая шла прямо посреди неосвещенной проезжей части. Водитель немецкой иномарки попытался объехать неожиданное препятствие, но, к несчастью, столкновения избежать не удалось.