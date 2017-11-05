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10:11 (мск), источник: Комсомольская правда

На дороге в Уфе сбили пьяную женщину

ДТП случилось на улице Интернациональной.

В ночь с субботы на воскресенье в Уфе на улице Интернациональной водитель «Ауди» сбил пьяную женщину.

Сотрудники «Дорожного Патруля Уфа» сообщают, что что пострадавшая шла прямо посреди неосвещенной проезжей части. Водитель немецкой иномарки попытался объехать неожиданное препятствие, но, к несчастью, столкновения избежать не удалось.

В результате женщина оказалась на асфальте, а у автомобиля от удара оторвало левое боковое зеркало. Пострадавшую увезли в больницу, очевидцы сообщают, что женщина была пьяна.

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