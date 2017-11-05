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10:20 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Волгоградец обнаружил в городе опасное розовое озеро с ужасным запахом

В Волгограде молодой человек случайно вышел на жуткое озеро рядом с заводом «Красный Октябрь», о чем он сообщил в социальных сетях.

«Розовое озеро», отмечает очевидец, находится внутри частного сектора в Краснооктябрьском районе. От устрашающего озера странного цвета очень плохо пахнет. При этом у всех домов есть свои септики.

В поисках изначального источника озера обнаруживший его Сергей стал исследовать местность — в непосредственной близости от озера расположен канализационный люк, из которого выливается странные субстанции с резким неприятным запахом. Сергей предположил, что это — химические отходы.

Мужчина намерен бороться с ситуацией и дальше, в частности, направить заявление во все инстанции и посмотреть, как власть решит эту проблему, сообщает ВДТВ.

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