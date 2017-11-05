В Лысьве огнём уничтожено два дома

Рано утром 4 ноября в Пермском крае произошёл пожар. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю, около 4 часов утра загорелись два садовых дома в деревне Каменный лог в Лысьвенском городском округе.

Напомним, в этот же день в посёлке Юго-Камский на пожаре погибла семья с двумя детьми. Следственное управление СКР по Пермскому краю возбудило уголвоное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».