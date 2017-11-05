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10:31 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Лысьве огнём уничтожено два дома

Пожар произошёл 4 ноября.

Рано утром 4 ноября в Пермском крае произошёл пожар. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю, около 4 часов утра загорелись два садовых дома в деревне Каменный лог в Лысьвенском городском округе.

«К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей», — говорится в сообщении ведомства.

В 4 часа 18 минут пожар был ликвидирован. Огнём уничтожены два дома.

Причины пожара выясняют сотрудники МЧС. Проводится проверка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, в этот же день в посёлке Юго-Камский на пожаре погибла семья с двумя детьми. Следственное управление СКР по Пермскому краю возбудило уголвоное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

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