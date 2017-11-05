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10:31 (мск), источник: Интерфакс

СМИ сообщили о ста погибших в теракте в Дейр-эз-Зоре

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU — Около 100 человек погибли, десятки получили ранения в результате теракта в месте сбора беженцев в районе сирийского города Дейр-эз-Зора, сообщило сирийское государственное телевидение в воскресенье.

Террористы привели в действие взрывное устройство, заложенное в автомобиле, на северо-западной окраине города в ночь на воскресенье. Погибшие и пострадавшие — мирные жители, отмечалось в сообщениях СМИ.

В пятницу сирийское правительство объявило о полном освобождении Дэйр-эз-Зора от боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ.

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