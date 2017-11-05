СМИ сообщили о ста погибших в теракте в Дейр-эз-Зоре
Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU — Около 100 человек погибли, десятки получили ранения в результате теракта в месте сбора беженцев в районе сирийского города
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Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU — Около 100 человек погибли, десятки получили ранения в результате теракта в месте сбора беженцев в районе сирийского города
Террористы привели в действие взрывное устройство, заложенное в автомобиле, на
В пятницу сирийское правительство объявило о полном освобождении