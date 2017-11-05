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10:35 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В гаражном кооперативе Новосибирска обнаружили труп девушки

Инцидент произошел 4 ноября.

В столице Сибири вчера, 4 ноября в одном из гаражных кооперативов, расположенных в Калининском районе мегаполиса, обнаружили труп молодой женщины. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Инцидент произошел в 11 утра. Возле гаражей на улице Народной нашли труп молодой женщины с ножевыми ранениями.

К месту ЧП выехали следователи и оперативники. Там они опросили свидетелей происшествия, местных жителей. Затем правоохранителям удалось установить личность погибшей и нашли подозреваемого — бывшего мужа жертвы.

Известно, что накануне происшествия между жертвой и подозреваемым произошла ссора, мужчина нанес погибшей удары ножом. Из-за травм женщина скончалась на месте. Подозреваемого задержали, в полиции он во всем признался.

Следственный комитет СУ СК России по Новосибирской области возбудил уголовное дело по признакам преступления по статье Убийство.

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