В гаражном кооперативе Новосибирска обнаружили труп девушки
Инцидент произошел 4 ноября.
Инцидент произошел 4 ноября.
В столице Сибири вчера, 4 ноября в одном из гаражных кооперативов, расположенных в Калининском районе мегаполиса, обнаружили труп молодой женщины. Об этом сообщается в
Инцидент произошел в 11 утра. Возле гаражей на улице Народной нашли труп молодой женщины с ножевыми ранениями.
К месту ЧП выехали следователи и оперативники. Там они опросили свидетелей происшествия, местных жителей. Затем правоохранителям удалось установить личность погибшей и нашли подозреваемого — бывшего мужа жертвы.
Известно, что накануне происшествия между жертвой и подозреваемым произошла ссора, мужчина нанес погибшей удары ножом.
Следственный комитет СУ СК России по Новосибирской области возбудил уголовное дело по признакам преступления по статье Убийство.