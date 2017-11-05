В Омске бетономешалка унесла жизни двоих человек

Пресс-служба УМВД России по Омской области сообщает о гибели двух омичей в лобовом столкновении на улице Демьяна Бедного.

Согласно мнению силовиков, автомобиль «Тойота Королла» вылетел со своей полосы и попал под колеса бетономешалке «Синотрак Хово». От крайне сильного столкновения водитель и пассажир легкового автомобиля погибли, водитель бетономешалки остался невредим.