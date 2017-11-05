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10:34 (мск), источник: СуперОмск

В Омске бетономешалка унесла жизни двоих человек

Очередное страшное ДТП зафиксировано омскими полицейскими.

Пресс-служба УМВД России по Омской области сообщает о гибели двух омичей в лобовом столкновении на улице Демьяна Бедного.

Согласно мнению силовиков, автомобиль «Тойота Королла» вылетел со своей полосы и попал под колеса бетономешалке «Синотрак Хово». От крайне сильного столкновения водитель и пассажир легкового автомобиля погибли, водитель бетономешалки остался невредим.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники УМВД России по Омской области, ведется проверка, направленная на установления всех обстоятельств ДТП.

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