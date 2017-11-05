В Омске бетономешалка унесла жизни двоих человек
Очередное страшное ДТП зафиксировано омскими полицейскими.
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Очередное страшное ДТП зафиксировано омскими полицейскими.
Согласно мнению силовиков, автомобиль «Тойота Королла» вылетел со своей полосы и попал под колеса бетономешалке «Синотрак Хово». От крайне сильного столкновения водитель и пассажир легкового автомобиля погибли, водитель бетономешалки остался невредим.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники УМВД России по Омской области, ведется проверка, направленная на установления всех обстоятельств ДТП.