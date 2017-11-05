В центре Москвы мужчина избил фельдшера скорой

«Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по городу Москве по факту нападения на фельдшера скорой помощи в центре столицы проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в ночь на 5 ноября на улице Большая Дмитровка мужчина в состоянии алкогольного опьянения несколько раз ударил по лицу фельдшера, который пытался оказать ему медицинскую помощь.

Медику оказана помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает.