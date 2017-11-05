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10:42 (мск), источник: РИА Новости

В центре Москвы мужчина избил фельдшера скорой

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Следователи проверяют обстоятельства избиения фельдшера скорой помощи в центре Москвы, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Москве.

«Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по городу Москве по факту нападения на фельдшера скорой помощи в центре столицы проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в ночь на 5 ноября на улице Большая Дмитровка мужчина в состоянии алкогольного опьянения несколько раз ударил по лицу фельдшера, который пытался оказать ему медицинскую помощь.

Медику оказана помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следствие устанавливает обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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