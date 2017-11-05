В Волгоградской области утром 5 ноября произошло смертельное ДТП

Не оказав помощи пострадавшим, водитель с места ДТП скрылся. В больницу с различными травмами были доставлены супружеская пара и 39-летний мужчина.

В области был введен план «Перехват», и в результате автомашина, с характерными для ДТП повреждениями, была обнаружена нарядом с ДПС брошенной в лесополосе. Владелец машины — 28-летний житель районного поселка Средняя Ахтуба в состоянии алкогольного опьянения был задержан полицейскими по месту своего жительства. Свою причастность к совершению ДТП он отрицает.