В Волгоградской области утром 5 ноября произошло смертельное ДТП
5 ноября в районе 04:00 поступило сообщение о серьезной аварии в р.п. Средняя Ахтуба, сообщает ВДТВ со ссылкой на
5 ноября в районе 04:00 поступило сообщение о серьезной аварии в р.п. Средняя Ахтуба, сообщает ВДТВ со ссылкой на
В поселке у дома № 104 по улице Гагарина неизвестный водитель на автомашине «Ниссан Максима», сбил группу пешеходов.
Не оказав помощи пострадавшим, водитель с места ДТП скрылся. В больницу с различными травмами были доставлены супружеская пара и 39-летний мужчина.
До прибытия медиков на места ДТП от полученных травм скончалась 38-летняя волжанка.
В области был введен план «Перехват», и в результате автомашина, с характерными для ДТП повреждениями, была обнаружена нарядом с ДПС брошенной в лесополосе. Владелец машины — 28-летний житель районного поселка Средняя Ахтуба в состоянии алкогольного опьянения был задержан полицейскими по месту своего жительства. Свою причастность к совершению ДТП он отрицает.
Возбуждено уголовное дело, владелец машины задержан.