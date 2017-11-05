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13:09 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгоградской области утром 5 ноября произошло смертельное ДТП

5 ноября в районе 04:00 поступило сообщение о серьезной аварии в р.п. Средняя Ахтуба, сообщает ВДТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

В поселке у дома № 104 по улице Гагарина неизвестный водитель на автомашине «Ниссан Максима», сбил группу пешеходов.

Не оказав помощи пострадавшим, водитель с места ДТП скрылся. В больницу с различными травмами были доставлены супружеская пара и 39-летний мужчина.

До прибытия медиков на места ДТП от полученных травм скончалась 38-летняя волжанка.

В области был введен план «Перехват», и в результате автомашина, с характерными для ДТП повреждениями, была обнаружена нарядом с ДПС брошенной в лесополосе. Владелец машины — 28-летний житель районного поселка Средняя Ахтуба в состоянии алкогольного опьянения был задержан полицейскими по месту своего жительства. Свою причастность к совершению ДТП он отрицает.

Возбуждено уголовное дело, владелец машины задержан.

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