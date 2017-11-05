Смертельное ДТП в Татарстане: грузовик «Скания» смял «Ладу» как детскую игрушку
В Татарстане — на 8-м километре автодороги Мокрые Курнали — Базарные Матаки — произошло ДТП со смертельным исходом.
В Татарстане — на 8-м километре автодороги Мокрые Курнали — Базарные Матаки — произошло ДТП со смертельным исходом.
«Лада» 12-й модели из Ульяновска столкнулась с большегрузом «Скания» из Нижегородской области, сообщили в
Удар был такой сильный, что легковой автомобиль смяло как игрушку. Водитель «Лады» погиб.
Сообщение о смертельном ДТП пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 в Алексеевском районе накануне в 23.50. На вызов выехали сотрудники
Спасатели достали тело погибшего 31-летнего водителя из смятого авто при помощи специального инструмента и передали медикам. Затем отключили аккумуляторы автомобилей.