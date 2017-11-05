Смертельное ДТП в Татарстане: грузовик «Скания» смял «Ладу» как детскую игрушку

«Лада» 12-й модели из Ульяновска столкнулась с большегрузом «Скания» из Нижегородской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Удар был такой сильный, что легковой автомобиль смяло как игрушку. Водитель «Лады» погиб.

Сообщение о смертельном ДТП пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 в Алексеевском районе накануне в 23.50. На вызов выехали сотрудники пожарно-спасательной части № 64 и поисково-спасательного отряда № 3.