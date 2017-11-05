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13:45 (мск), источник: РИА Крым

В Армянске спасатели достали из ямы корову

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя — РИА Новости Крым. Крымские спасатели помогли вытащить корову, которая провалилась в выгребную яму на территории частного домовладения в Армянске. Инцидент произошел накануне утром на ул. Перекопская, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по РК.

Источник: РИА "Новости"

Животное провалилось в яму глубиной около метра. Специалисты МЧС достали корову с помощью автомобильной лебедки и вернули хозяину.

«Во время спасательной операции специалисты соблюдали все меры предосторожности, чтобы не навредить животному и обеспечить ему максимальный комфорт», — говорится в сообщении.

По словам начальника крымского главка МЧС России Сергея Шахова, это уже далеко не первый случай, когда крымские спасатели оказывают помощь животным.

«За многие годы существования чрезвычайного ведомства крымские спасатели скопили немало историй спасения братьев наших меньших. Домашние питомцы в вентиляционных шахтах и между окнами, коровы и лошади в колодцах и канализационных шахтах и даже сокол, запутавшийся в проводах — личный состав готов оказывать помощь всем, кто в ней нуждается», — рассказал он.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в середине октября в Ялте сотрудники крымского МЧС помогли лошади, которая провалилась в канализационный люк..

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