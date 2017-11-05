В Армянске спасатели достали из ямы корову

Источник: РИА "Новости"

Животное провалилось в яму глубиной около метра. Специалисты МЧС достали корову с помощью автомобильной лебедки и вернули хозяину.

«Во время спасательной операции специалисты соблюдали все меры предосторожности, чтобы не навредить животному и обеспечить ему максимальный комфорт», — говорится в сообщении.

По словам начальника крымского главка МЧС России Сергея Шахова, это уже далеко не первый случай, когда крымские спасатели оказывают помощь животным.

«За многие годы существования чрезвычайного ведомства крымские спасатели скопили немало историй спасения братьев наших меньших. Домашние питомцы в вентиляционных шахтах и между окнами, коровы и лошади в колодцах и канализационных шахтах и даже сокол, запутавшийся в проводах — личный состав готов оказывать помощь всем, кто в ней нуждается», — рассказал он.