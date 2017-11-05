Житель Южного Урала погиб в Израиле

31-летний уроженец Магнитогорска уехал в Израиль в 2016 году. Изначально он планировал просто отдохнуть, но затем нашел там работу и решил остаться. Ринат работал в одной из строительных компаний Тель-Авива.

Родственники погибшего сообщают, что Ринат уехал к давнему другу-еврею, который так же переехал из Магнитогорска в Израиль в свое время.

Именно он сообщил семье о гибели Рината. Мужчина упал с 8-метровой высоты и сломал ребра. Его успели доставить в больницу, однако магнитогорец скончался. Причиной падения стал обрыв страховочного троса.