Житель Южного Урала погиб в Израиле
Житель Южного Урала Ринат Ахмедзянов погиб в
Житель Южного Урала Ринат Ахмедзянов погиб в
31-летний уроженец Магнитогорска уехал в Израиль в 2016 году. Изначально он планировал просто отдохнуть, но затем нашел там работу и решил остаться. Ринат работал в одной из строительных компаний
Родственники погибшего сообщают, что Ринат уехал к давнему
Именно он сообщил семье о гибели Рината. Мужчина упал с 8-метровой высоты и сломал ребра. Его успели доставить в больницу, однако магнитогорец скончался. Причиной падения стал обрыв страховочного троса.
Чтобы доставить тело из Израиля в Россию, семье придется заплатить 5 тысяч долларов.