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13:46 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму будут судить охранника «Массандры», который вместе с сообщником украл 700 литров вина

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя — РИА Новости Крым. Ялтинская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении охранника филиала «Гурзуф» ФГУП «ПАО «Массандра» и его пособника. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Республики Крым.

Источник: РИА "Новости"

По версии следствия, обвиняемые сливали из резервуаров завода вино, всего присвоив 700 литров напитка. В зависимости от роли и степени участия каждого их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение), ч. 5 ст. 33 — ч. 1 ст. 160 УК РФ (пособничестве в присвоении).

Уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд для рассмотрения по существу.

В свою очередь генеральный директор ФГУП «ПАО «Массандра» Янина Павленко отметила, что данную информацию довели до всех восьми филиалов предприятия. Она также поблагодарила за работу службу безопасности предприятия и полицию.

«Я благодарю службу безопасности “Массандры” за то, что факт был выявлен, и полицию за оперативную работу. В профилактических целях информация доведена до всех филиалов нашего большого предприятия (а их у нас восемь, расположенных на протяженности вдоль 180 км)», — написала она на своей странице в Facebook.

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