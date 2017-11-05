В Крыму будут судить охранника «Массандры», который вместе с сообщником украл 700 литров вина

Источник: РИА "Новости"

По версии следствия, обвиняемые сливали из резервуаров завода вино, всего присвоив 700 литров напитка. В зависимости от роли и степени участия каждого их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение), ч. 5 ст. 33 — ч. 1 ст. 160 УК РФ (пособничестве в присвоении).

Уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд для рассмотрения по существу.

В свою очередь генеральный директор ФГУП «ПАО «Массандра» Янина Павленко отметила, что данную информацию довели до всех восьми филиалов предприятия. Она также поблагодарила за работу службу безопасности предприятия и полицию.