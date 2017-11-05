В Харькове неизвестные расстреляли машину
КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости. Неизвестные расстреляли машину в Харькове, погиб водитель, сообщила в воскресенье
КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости. Неизвестные расстреляли машину в Харькове, погиб водитель, сообщила в воскресенье
По данным полиции, ЧП произошло в ночь на воскресенье, возбуждено уголовное дело по статье «убийство», санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.
«По предварительным данным, неизвестные совершили несколько выстрелов по автомобилю Audi. Водитель иномарки погиб на месте», — говорится в сообщении полиции на Facebook.