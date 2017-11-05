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12:41 (мск), источник: Интерфакс

Российские туристы сообщили о разрушениях на курорте Нячанг во Вьетнаме

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU — Российские туристы пишут в социальных сетях о разрушениях на популярном курорте Нячанг во Вьетнаме, на который в субботу обрушился тайфун «Дамри».

Источник: Reuters

«Местные крутые заведения, которые вчера ещё принимали гостей, сегодня совсем разрушены, света нет в половине города, поесть нам сегодня удалось с трудом, так как ничего не работает», — написала в воскресенье туристка из Самары в инстаграме.

Ранее она написала, что ураган пришел в Нячанг в субботу рано утром. «Всю ночь мы не спали, был сильный ветер на улице, сильнейшие разрушения, воды на улице по плечи, ветер ломает деревья, за окнами летают стулья», — сообщила туристка.

Ураган «Дамри» обрушился на южные и центральные провинции Вьетнама в субботу. Около 30 человек погибли, десятки пропали без вести.

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Между тем в посольстве России во Вьетнаме сообщили «Интерфаксу», что дипведомство не располагает информацией о россиянах, пострадавших в результате удара по стране тайфуна «Дамри».

Посольство России в пятницу предупредило о надвигающемся урагане. По данным дипведомства, большое количество российских туристов отдыхает в провинциях Кханьхоа и Биньтхуан, которые также попали под удар стихии.

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Посольство «рекомендовало российским гражданам во Вьетнаме проявлять разумную осмотрительность», предложило в случае угрозы жизни, здоровью или безопасности обращаться в посольство России во Вьетнаме (тел. +84−24−3833−69−91/92, +84 913 237 330), генеральное консульство Росии в Хошимине (тел. +84−28−3930−39−36, +84 903 084 588), генеральное консульство России в Дананге (тел. +84−236−382−23−80/381−85−28, +84 947 2000 94).

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