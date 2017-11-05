Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Дневник бен Ладена показал, из-за какой страны он невзлюбил Запад
Какой сахар ни в коем случае нельзя покупать
Страна СНГ приняла законопроект о ликвидации долга перед РФ
Сергей Шнуров эпохи Возрождения: оперный хайп в Мариинке Фронтмен «Ленинграда» сыграл главного героя в опере про итальянского скульптора и ювелира Бенвенуто Челлини
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
НАТО пытается лишить РФ «Искандеров»: СМИ назвали причины
Сняли удар Ту-22М3 по террористам: вид из люка
Шэрон Стоун в элегантном платье с открытыми плечами вышла в свет
Бузова в откровенных нарядах вышла на сцену в Москве (фото)
Неизбежность старения доказали математически
Врачей больше не будут штрафовать за плохой почерк
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12Усыпальница у Кремлевской стены
12:49 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В новосибирский аэропорт 9 пожарных машин приехали тушить огонь

Возгорание произошло в туалете.

В Новосибирском аэропорту сегодня 5 ноября, загорелось помещение, где расположены санузлы. Ликвидировать огонь выехали 30 пожарных. Об этом сообщает группа «Инцидент. Новосибирск».

Во время загрузки произошла ошибка.

Возгорание пластиковых элементов туалетной комнаты произошло ночью, в 00:51 в аэропорту «Толмачево» (терминал «Б»). Огонь охватил мусорное ведро, стульчак и кнопку слива. Пожар потушили работники аэропорта до приезда пожарных. На вызов отреагировали 9 единиц техники и 30 человек личного состава.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
«Любимец женщин и хороших крымских вин». Брат Ленина - полная противоположность вождю
Нетаньяху рассказал, что означает отставка премьера Ливана
Трамп рассчитывает на помощь Путина по КНДР
СМИ: жертвами взрыва вблизи Дейр-эз-Зора стали 100 человек
Сборная России по футболу представила форму команды на ЧМ-2018
Российские туристы сообщили о разрушениях на курорте Нячанг
В Саудовской Аравии по обвинению в коррупции задержали принцев
Трамп и Абэ сыграли партию в гольф
Спорт
Бивол-хайп. Сорвать банк в Монако Россиянин Дмитрий Бивол успешно защитил титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Анимодзи-караоке стало одной из самых востребованных функций iPhone X Множество людей, купивших себе смартфон за почти 90 тысяч рублей используют его, чтобы выкладывать в сеть поющих животных
Кино
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале Кадр и видео с площадки «Белых ночей» актриса опубликовала в Instagram
Недвижимость
Более ста модернизированных панельных домов построят в Москве
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
Министерства поднимутся на IQ
20 самых недорогих районов Москвы
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
49-летняя Валерия отказалась помогать своим детям Певица учит наследников самостоятельности.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь