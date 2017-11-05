В новосибирский аэропорт 9 пожарных машин приехали тушить огонь

В Новосибирском аэропорту сегодня 5 ноября, загорелось помещение, где расположены санузлы. Ликвидировать огонь выехали 30 пожарных. Об этом сообщает группа «Инцидент. Новосибирск».

Возгорание пластиковых элементов туалетной комнаты произошло ночью, в 00:51 в аэропорту «Толмачево» (терминал «Б»). Огонь охватил мусорное ведро, стульчак и кнопку слива. Пожар потушили работники аэропорта до приезда пожарных. На вызов отреагировали 9 единиц техники и 30 человек личного состава.