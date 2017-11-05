Жительница Челябинска впала в кому, упав с велосипеда в Тайланде
Жительница Челябинска Марина Логинова впала в кому, упав с велосипеда в Тайланде, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Жительница Челябинска Марина Логинова впала в кому, упав с велосипеда в Тайланде, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Женщина была на отдыхе с мужем, когда произошел несчастный случай.
Супруги отправились в Тайланд в конце октября. Во время велопрогулки на острове Ко Чанг при спуске у велосипеда Марины отказали тормоза. Она упала на большой скорости и получила серьезную
На данный момент дорогостоящее лечение покрывается страховая компания, однако завтра истекает лимит в 40 000 долларов. После этого каждый день в больнице будет обходиться челябинцам в 170 000 рублей.
Сейчас муж Марины пытается связаться с российскими властями, чтобы перевезти свою супругу на родину. По словам медиков, несмотря на то, что пострадавшая туристка находится в коме, ее можно транспортировать в Россию.