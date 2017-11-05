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13:23 (мск), источник: Ежедневник.by

Водитель рейсового автобуса прыгнул в реку на глазах у пассажиров

В Гродно водитель городского автобуса на глазах у пассажиров прыгнул с моста в реку. Мужчину спасли, проводится расследование.

Источник: Ежедневник.by

Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах. Сообщение о том, что в Немане оказался человек, поступило на спасательную станцию «Центральная» сегодня в 14.19.

«Тут же на место происшествия вышел спасательный катер. В 14.22 мужчина был поднят из воды в районе Коложской церкви», — отметили в Гродненской областной организации ОСВОД.

Мужчина жив, его передали сотрудникам скорой помощи. Как сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома, водитель, мужчина 1960 года рождения, в какой-то момент остановил автобус на мосту, открыл двери, вышел из салона, перелез через ограждение и на глазах пассажиров бросился вниз с 20-метровой высоты. Обстоятельства происшествия уточняются.

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