Водитель рейсового автобуса прыгнул в реку на глазах у пассажиров

Источник: Ежедневник.by

Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах. Сообщение о том, что в Немане оказался человек, поступило на спасательную станцию «Центральная» сегодня в 14.19.

«Тут же на место происшествия вышел спасательный катер. В 14.22 мужчина был поднят из воды в районе Коложской церкви», — отметили в Гродненской областной организации ОСВОД.