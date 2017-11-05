Водитель рейсового автобуса прыгнул в реку на глазах у пассажиров
В Гродно водитель городского автобуса на глазах у пассажиров прыгнул с моста в реку. Мужчину спасли, проводится расследование.
В Гродно водитель городского автобуса на глазах у пассажиров прыгнул с моста в реку. Мужчину спасли, проводится расследование.
Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах. Сообщение о том, что в Немане оказался человек, поступило на спасательную станцию «Центральная» сегодня в 14.19.
«Тут же на место происшествия вышел спасательный катер. В 14.22 мужчина был поднят из воды в районе Коложской церкви», — отметили в Гродненской областной организации ОСВОД.
Мужчина жив, его передали сотрудникам скорой помощи. Как сообщили в