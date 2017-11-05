На юге Йемена произошли два теракта, есть погибшие
ДУБАЙ, 5 ноя — РИА Новости. Два теракта произошли в воскресенье в городе Адене на юге Йемена, сообщил арабский телеканал «Аль-Арабия».
ДУБАЙ, 5 ноя — РИА Новости. Два теракта произошли в воскресенье в городе Адене на юге Йемена, сообщил арабский телеканал «Аль-Арабия».
По его информации, один из смертников сумел проникнуть в административный офис уголовного розыска в Адене и там взорвал себя, после чего в здании случился сильный пожар. Его охрана открыла огонь по нападавшим.
До этого похожий теракт с участием смертника произошел в управлении по безопасности Адена, погибли пять йеменских военнослужащих и несколько человек получили ранения.
В конфликте с одной стороны участвуют
Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. В ответ на это йеменские мятежники регулярно обстреливают ракетами саудовские приграничные районы.
Город Аден в 2015 году был освобожден от власти мятежников и стал временной столицей Йемена, где заседает правительство Хади.