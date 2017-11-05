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12:44 (мск), источник: РИА Новости

На юге Йемена произошли два теракта, есть погибшие

ДУБАЙ, 5 ноя — РИА Новости. Два теракта произошли в воскресенье в городе Адене на юге Йемена, сообщил арабский телеканал «Аль-Арабия».

По его информации, один из смертников сумел проникнуть в административный офис уголовного розыска в Адене и там взорвал себя, после чего в здании случился сильный пожар. Его охрана открыла огонь по нападавшим.

До этого похожий теракт с участием смертника произошел в управлении по безопасности Адена, погибли пять йеменских военнослужащих и несколько человек получили ранения.

Военно-политический конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. Попытки ООН организовать мирный процесс не увенчались успехом.

В конфликте с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла» и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.

Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. В ответ на это йеменские мятежники регулярно обстреливают ракетами саудовские приграничные районы.

Город Аден в 2015 году был освобожден от власти мятежников и стал временной столицей Йемена, где заседает правительство Хади.

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