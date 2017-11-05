У Смольного задержали мужчину с «набором революционера»

У Смольного задержали мужчину с «набором революционера»

На площади Пролетарской диктатуры у Смольного полицейские задержали мужчину, у которого нашли респиратор, маску, аптечку, петарды, газовый баллончик и нож.