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14:25 (мск), источник: Фонтанка

У Смольного задержали мужчину с «набором революционера»

На площади Пролетарской диктатуры у Смольного полицейские задержали мужчину, у которого нашли респиратор, маску, аптечку, петарды, газовый баллончик и нож.

Как передает корреспондент «Фонтанки», мужчину обыскали и увели в неизвестном направлении.

5 ноября у Смольного собрались усиленные наряды ОМОНа, дежурят несколько автозаков — сотрудники правоохранительных органов готовятся пресекать беспорядки. Напомним, сторонники движения «Артподготовка» (запрещена на территории России решением суда от 26 октября) планировали 5 ноября беспорядки во многих городах России.

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