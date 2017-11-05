В Сочи машина вылетела с дороги и перевернулась
В Сочи в районе Псоу 4 ноября произошла авария, в которой перевернулся автомобиль.
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В Сочи в районе Псоу 4 ноября произошла авария, в которой перевернулся автомобиль.
Как рассказали очевидцы в соцсетях, водитель ехал на большой скорости, не справился с управлением и вылетел с дороги.
Жертв нет, обстоятельства аварии уточняются.
Как сообщали Юга.ру, в октябре на горном серпантине в Сочи перевернулся грузовик.