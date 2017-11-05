19-летний студент погиб в Павлодаре, разнимая драку из-за девушки
В Павлодаре 19-летний студент погиб, пытаясь разнять дерущихся. По словам свидетелей, потасовка вспыхнула
В Павлодаре 19-летний студент погиб, пытаясь разнять дерущихся. По словам свидетелей, потасовка вспыхнула
По данным полиции, трагический инцидент произошел ранним утром 29 октября во дворе дома, расположенного на улице Камзина.
«Во время конфликта 21-летний житель города ударил ножом парня, после которого второй скончался в больнице. По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 УК РК — “Убийство”. Подозреваемый водворен в ИВС», — сообщили в ДВД.
По непроверенной версии очевидцев, конфликт между молодыми людьми произошел
«Девушка выложила в Instagram фото с другим парнем. Ее молодой человек стал ревновать и решил «проучить» соперника и назначил встречу, на которую пошел вместе с друзьями.
Ребята напали на него втроем, но в итоге пострадал 19-летний парень, который в драке не участвовал. Он пытался разнять дерущихся, и в результате получил несколько ударов ножом, — рассказали агентству очевидцы.
Отметим, погибший учился в одном из вузов Омска, в Павлодар приехал на выходные навестить родственников.