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13:39 (мск), источник: Nur.kz

19-летний студент погиб в Павлодаре, разнимая драку из-за девушки

В Павлодаре 19-летний студент погиб, пытаясь разнять дерущихся. По словам свидетелей, потасовка вспыхнула из-за девушки, передает «Павлодар Онлайн» со ссылкой на ИА Рavlodarnews.

По данным полиции, трагический инцидент произошел ранним утром 29 октября во дворе дома, расположенного на улице Камзина.

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«Во время конфликта 21-летний житель города ударил ножом парня, после которого второй скончался в больнице. По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 УК РК — “Убийство”. Подозреваемый водворен в ИВС», — сообщили в ДВД.

По непроверенной версии очевидцев, конфликт между молодыми людьми произошел из-за ревности.

«Девушка выложила в Instagram фото с другим парнем. Ее молодой человек стал ревновать и решил «проучить» соперника и назначил встречу, на которую пошел вместе с друзьями.

Ребята напали на него втроем, но в итоге пострадал 19-летний парень, который в драке не участвовал. Он пытался разнять дерущихся, и в результате получил несколько ударов ножом, — рассказали агентству очевидцы.

Отметим, погибший учился в одном из вузов Омска, в Павлодар приехал на выходные навестить родственников.

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